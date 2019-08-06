Сегодня "Динамо" стартует в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" в Бельгии сыграет первый поединок с "Брюгге", сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Футбольный клуб из Западной Фландрии был основан в 1891 году и является одним из старейших в Бельгии. Наряду с "Андерлехтом" - один из двух грандов местного футбола и единственный бельгийский клуб, который участвовал в финале Кубка европейских чемпионов (1978, проигранный "Ливерпулю" - 0:1).
Из известных футболистов, чья карьера также связана с данным клубом - Ян Кулеманс, Жан-Пьер Папен, Эйдур Гудьонсен и Перишич. Украинский след в 15-кратного чемпиона Бельгии также присутствует - за местный клуб долго выступал экс-полузащитник "Динамо" и национальной сборной Сергей Серебренников.
Современный "Брюгге" - один из сильнейших клубов Бельгии. В 2016 и 2018-м клуб становился чемпионом своей страны, а в прошлом сезоне уступил пальму первенства "Генке", отстав на 7 баллов. К слову, "Брюгге" стал самой результативной командой сезона, поразив ворота соперника 64 раза.
С нового сезона "Брюгге" тренирует Филипп Клеман, который во главе команды провел активную трансферную кампанию. Прежде всего - на импорт, продав двух ключевых исполнителей - нападающего Уэсли ("Астон Вилла", 25 млн евро), защитников Стефано Денсвила ("Болонья", 6 млн), а также Марвелуса Накамбу ("Астон Вилла", 12 млн) и вингера Арнаута Данжума ( "Борнмут", 18 млн).
На замену бразильскому форварду пришел нигериец Давид Окереке ("Специя", 8 млн), Укрепить оборону призван Симон Дели ("Славия", 2,5 млн), А на перспективу приглашен молодой защитник Куссуну ("Хаммарбю"). Кроме того, в аренду из "Шахтера" в "Брюгге" этим летом отправился украинец Эдуард Соболь.
Трансферная стоимость игроков клуба составляет 101 млн евро. Самыми дорогими являются полузащитник Ханс Ванакен - 11,5 млн, Голкипер Миньоле - 8 млн и Схрейверс с Эммануэлем Деннисом Бонавентурой - по 7,5 млн евро.
Между собой команды не встречались в официальных турнирах. Перед матчами с киевлянами вице-чемпион Бельгии провел два матча во внутреннем чемпионате против "Ваасланде-Беверена" и "Сент-Трюйден" - победы 3:1 и 6:0.
Отметим, что домашние матчи "Брюгге" проводит на стадионе "Ян Брейдель", который делит с другим местным клубом - "Серкль Брюгге". Стадион вмещает 29 472 человека.
Добавим, что матч будет стартовать в 21:30 с участием главного арбитра Хавьера Эстрады Фернандеса с Испании.