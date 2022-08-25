Футбол: сборная Украины осталась на 27 месте рейтинга ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных, в нем Украина занимает по-прежнему 27-е место, передает УНН.
Детали
"Сине-желтые" имеют 1542,79 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда идет 16.
Соперники сборной Украины в Лиге наций занимают в реестре следующие места: Шотландия – 45-е (0), Ирландия – 47-е (0), Армения – 92-е (0).
Рейтинг ФИФА на 25.08:
1. Бразилия – 1837,56.
2. Бельгия – 1821,92.
3. Аргентина – 1770,65.
4. Франция – 1764,85.
5. Англия – 1737,46.
6. Испания – 1716,93.
7. Италия – 1713,86.
8. Нидерланды – 1679,41.
9. Португалия – 1678,65.
10. Дания – 1665,47.
…27. Украина – 1542,79.
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