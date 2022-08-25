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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Футбол: сборная Украины осталась на 27 месте рейтинга ФИФА

Киев • УНН

 • 152568 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных, в нем Украина занимает по-прежнему 27-е место, передает УНН.

Футбол: сборная Украины осталась на 27 месте рейтинга ФИФА

Детали

"Сине-желтые" имеют 1542,79 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда идет 16.

Соперники сборной Украины в Лиге наций занимают в реестре следующие места: Шотландия – 45-е (0), Ирландия – 47-е (0), Армения – 92-е (0).

Рейтинг ФИФА на 25.08:

1. Бразилия – 1837,56.

2. Бельгия – 1821,92.

3. Аргентина – 1770,65.

4. Франция – 1764,85.

5. Англия – 1737,46.

6. Испания – 1716,93.

7. Италия – 1713,86.

8. Нидерланды – 1679,41.

9. Португалия – 1678,65.

10. Дания – 1665,47.

…27. Украина – 1542,79.

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