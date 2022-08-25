Футбол: збірна України залишилася на 27 місці рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. ФІФА опублікувала рейтинг національних збірних, у ньому Україна посідає, як і раніше, 27-е місце, передає УНН.
Деталі
"Синьо-жовті" мають 1542,79 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда йде 16-ю.
Суперники збірної України в Лізі націй посідають у реєстрі такі місця: Шотландія - 45-те (0), Ірландія - 47-е (0), Вірменія - 92-е (0).
Рейтинг ФІФА на 25.08:
1. Бразилія - 1837,56.
2. Бельгія - 1821,92.
3. Аргентина - 1770,65.
4. Франція - 1764,85.
5. Англія - 1737,46.
6. Іспанія - 1716,93.
7. Італія - 1713,86.
8. Нідерланди - 1679,41.
9. Португалія - 1678,65.
10. Данія - 1665,47.
… 27. Україна - 1542,79.
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