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Футбол: Яремчук попал в сферу интересов английского и итальянского грандов

Киев  •  УНН

 • 19305 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Форвард сборной Украины по футболу Роман Яремчук заинтересовал несколько европейских клубов, сообщает УНН со ссылкой на "voetbalprimeur.be".

В прошлом Яремчук был связан с "Миланом" и "Спортингом, но это не единственные клубы, которые заинтересованы в кандидатуре украинца. Лондонский "Арсенал", "Вулверхэмптон" и римское "Лацио" рассматривают возможность подписания украинского игрока.

У Яремчука высокие шансы на то, что он покинет "Гент" следующим летом. Хотя "буйволы" хотят сорвать джекпот на международном трансферном рынке. Клуб желает получить за нападающего от пятнадцати до двадцати млн. евро. Однако конкретного предложения пока нет.

Соглашение игрока сборной Украины с "Гентом" действует до лета 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться 18 голами и шестью результативными пасами.

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