Футбол: Яремчук потрапив до сфери інтересів англійського та італійського грандів

У минулому Яремчук був пов'язаний з "Міланом" і "Спортінгом, але це не єдині клуби, які зацікавлені в кандидатурі українця. Лондонський "Арсенал", "Вулверхемптон" і римське "Лаціо" розглядають можливість підписання українського гравця.

У Яремчука високі шанси на те, що він покине "Гент" наступного літа. Хоча "буйволи" хочуть зірвати джекпот на міжнародному трансферному ринку. Клуб бажає отримати за нападника від п'ятнадцяти до двадцяти млн. євро. Однак конкретної пропозиції поки немає.

Угода гравця збірної України з "Гентом" діє до літа 2025 року. У поточному сезоні 25-річний футболіст провів за клуб 36 матчів у всіх турнірах, в яких зумів відзначитися 18 голами і шістьма результативними пасами.