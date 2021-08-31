Футбол: "Ворскла" приобрела бразильского форварда
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Нападающий с финского футбольного клуба "Куопио" Лукас Ранжел отныне будет защищать цвета полтавской "Ворсклы", передает УНН со ссылкой на сайт полтавчан.
Детали
26-летний бразилец досрочного прекратил свои отношения с клубом из ФК “Куопио” и вскоре снова приедет в Полтаву, где уже был в конце июля (клубы провели очные матчи в рамках Лиги конференций УЕФА).
Срок действия соглашения Ранжела с футбольным клубом “Ворскла” рассчитан до июня 2023 года.
Что предшествовало этому
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