Футбол: “Ворскла” придбала бразильського форварда
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Нападник із фінського футбольного клубу “КуПС” Лукас Ранжел відтепер захищатиме кольори полтавської “Ворскли”, передає УНН з посиланням на сайт полтавчан.
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26-річний бразилець дотерміново припинив свої стосунки з клубом із ФК “КуПС” та незабаром знову приїде до Полтави, де вже був наприкінці липня (клуби провели очні матчі в рамках Ліги конференцій УЄФА).
Термін дії угоди Ранжела з футбольним клубом “Ворскла” розраховано до червня 2023 року.
Що передувало цьому
Бразильський футболіст поповнив стан київського “Динамо”.