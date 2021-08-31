Футбол: “Ворскла” придбала бразильського форварда

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26-річний бразилець дотерміново припинив свої стосунки з клубом із ФК “КуПС” та незабаром знову приїде до Полтави, де вже був наприкінці липня (клуби провели очні матчі в рамках Ліги конференцій УЄФА).

Термін дії угоди Ранжела з футбольним клубом “Ворскла” розраховано до червня 2023 року.

Що передувало цьому

Бразильський футболіст поповнив стан київського “Динамо”.