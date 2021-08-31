Бразильський футболіст поповнив стан київського "Динамо"

Деталі

В останній день трансферного вікна клуб підписав ще одного новачка. Вітіньйо є вихованцем бразильського "Атлетико Паранаенсе", за який виступав останні чотири сезони. Його контракт із "Динамо" розрахований на п’ять років.

У поточному сезоні бразилець зіграв 27 матчів, записавши до свого активу 9 голів і 4 результативні передачі. Всього за першу команду "Атлетіко Паранаенсе" він провів 60 матчів, забив 15 голів і віддав сім результативних передач у всіх турнірах.

Вітіньйо буде заявлений за "Динамо" найближчим часом під номером 22 та зможе взяти участь уже у наступному матчі команди проти харківського "Металіста", який відбудеться після завершення паузи, пов’язаної із матчами збірних, а саме 11-го вересня.

Що передувало цьому

Суперник “Динамо” по Лізі чемпіонів здобув мінімальний виграш в Ла Лізі.