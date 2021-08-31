Бразильський футболіст поповнив стан київського "Динамо"

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17 березня, 19:38 • 98046 перегляди

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17 березня, 18:58 • 121887 перегляди

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17 березня, 09:48 • 162094 перегляди

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17 березня, 09:17 • 179113 перегляди

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. 22-річний бразильський нападник Вітіньйо став гравцем київського "Динамо". Про це заявляє прес-служба "біло-синіх", передає УНН.

Деталі

В останній день трансферного вікна клуб підписав ще одного новачка. Вітіньйо є вихованцем бразильського "Атлетико Паранаенсе", за який виступав останні чотири сезони. Його контракт із "Динамо" розрахований на п’ять років.

У поточному сезоні бразилець зіграв 27 матчів, записавши до свого активу 9 голів і 4 результативні передачі. Всього за першу команду "Атлетіко Паранаенсе" він провів 60 матчів, забив 15 голів і віддав сім результативних передач у всіх турнірах.
Вітіньйо буде заявлений за "Динамо" найближчим часом під номером 22 та зможе взяти участь уже у наступному матчі команди проти харківського "Металіста", який відбудеться після завершення паузи, пов’язаної із матчами збірних, а саме 11-го вересня.

Що передувало цьому

Суперник “Динамо” по Лізі чемпіонів здобув мінімальний виграш в Ла Лізі. 

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