Суперник “Динамо” по Лізі чемпіонів здобув мінімальний виграш в Ла Лізі

Деталі

Вже на самісінькому старті гри, а саме другій хвилині протистояння, “синьо-гранатовим” вдалося змінити цифри на табло. Гол до свого активу записав Серхі Роберто. Наприкінці 20-ти хвилин баталії “Хетафе” відігрався зусиллями Сандро Раміреса, але на 30-й хвилині перевагу в один м’яч “блаугранос” повернув Мемфіс Депай — 2:1.

“Барселона”, яка є суперником “Динамо” в Лізі чемпіонів, з сімома набраними очками повернулася в групу лідерів. Стільки ж у “Валенсії”, “Реала”, “Севільї”, “Атлетіко” і “Мальорки”.

Доповнення

Серед інших матчів відзначимо виграш “Осасуни” у “Кадіса” 3:2 і поразку “Гранади” від “Райо Вальєкано” — 0:4.