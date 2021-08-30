Соперник "Динамо" по Лиге чемпионов получил минимальный выигрыш в Ла Лиге

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Каталонская “Барселона” одержала победу над “Хетафе” в домашней встрече третьего тура испанской Ла Лиги, передает корреспондент УНН.

Детали

Уже в самом старте игры, а именно второй минуте противостояния, “сине-гранатовым” удалось изменить цифры на табло. Гол в свой актив записал Серхи Роберто. В конце 20-ти минут баталии “Хетафе” отыгрался усилиями Сандро Рамиреса, но на 30-й минуте преимущество в один мяч “блаугранос” вернул Депай — 2: 1.

“Барселона”, которая является соперником “Динамо” в Лиге чемпионов, с семью набранными очками вернулась в группу лидеров. Столько же у “Валенсии”, “Реала”, “Севильи”, “Атлетико” и “Мальорки”.

Дополнение

Среди других матчей отметим выигрыш “Осасуны” в “Кадиса” 3: 2 и поражение “Гранады” от “Райо Вальекано” — 0: 4.

Украинские Национальные Новости

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