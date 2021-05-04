Футбол: Украинский защитник стал победителем чемпионата Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Украинский защитник пражской "Славии" Тарас Качараба завоевал золотую медаль чемпионата Чехии по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
После 30-го тура пражская команда оторвалась от “Яблонца” на 16 очков в таблице. Это стало возможным после домашнего разгрома “Виктории Пльзень” (5:1).
Заметим, что Качараба не участвовал в отчетном матче, не попав даже в заявку.
Дополнение
В составе “Славии” 26-летний футболист, который успел поиграть в “Говерле”, “Звезде”, начиная с зимы принял участие в семи матчах.