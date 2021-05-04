Футбол: український захисник став переможцем чемпіонату Чехії

Деталі

Після 30-го туру празька команда відірвалася від “Яблонця” на 16 очок в таблиці. Це стало можливим після домашнього розгрому “Вікторії Пльзень” (5:1).

Зауважимо, що Качараба не брав участі у звітному матчі, не потрапивши навіть до заявки.

Доповнення

У складі “Славії” 26-річний футболіст, який встиг пограти у “Говерлі”, “Зірці”, починаючи із зими взяв участь в семи матчах.