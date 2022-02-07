Футбол: нападающий сборной Украины провел дебютный поединок за немецкий клуб

Детали



Украинский футболист вышел на поле на 71-й минуте, оформив свой дебют в новой команде, и помог партнерам одержать уверенную победу со счетом 4:1.

Набрав 24 очка поднялись на 12-е место в турнирной таблице первенства страны.

Дополнение



Ранее Сикан успел провести по 22 матча за основные команды “Шахтера” и “Мариуполя”.