Футбол: нападающий сборной Украины провел дебютный поединок за немецкий клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В матче 21-го тура второй немецкой Бундеслиги ФК “Ганза” нападающего сборной Украины Даниила Сикана в Дрездене встречалась с местным “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу УАФ.
Детали
Украинский футболист вышел на поле на 71-й минуте, оформив свой дебют в новой команде, и помог партнерам одержать уверенную победу со счетом 4:1.
Набрав 24 очка поднялись на 12-е место в турнирной таблице первенства страны.
Дополнение
Ранее Сикан успел провести по 22 матча за основные команды “Шахтера” и “Мариуполя”.