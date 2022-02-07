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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 39401 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Футбол: нападник збірної України провів дебютний поєдинок за німецький клуб

Футбол: нападник збірної України провів дебютний поєдинок за німецький клуб

Київ • УНН

 • 25439 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У матчі 21-го туру другої німецької Бундесліги ФК “Ганза” нападника збірної України Данила Сікана в Дрездені зустрічалася з місцевим “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УАФ.

Деталі

Український футболіст вийшов на поле на 71-й хвилині, оформивши свій дебют у новій команді, та допоміг партнерам здобути впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Набравши 24 очки, ростокці піднялися на 12-е місце в турнірній таблиці першості країни.

Доповнення

Раніше Сікан встиг провести по 22 матчі за основні команди “Шахтаря” та “Маріуполя”.

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