Футбол: нападник збірної України провів дебютний поєдинок за німецький клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У матчі 21-го туру другої німецької Бундесліги ФК “Ганза” нападника збірної України Данила Сікана в Дрездені зустрічалася з місцевим “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УАФ.
Деталі
Український футболіст вийшов на поле на 71-й хвилині, оформивши свій дебют у новій команді, та допоміг партнерам здобути впевнену перемогу з рахунком 4:1.
Набравши 24 очки, ростокці піднялися на 12-е місце в турнірній таблиці першості країни.
Доповнення
Раніше Сікан встиг провести по 22 матчі за основні команди “Шахтаря” та “Маріуполя”.