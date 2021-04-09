Футбол: "Манчестер Юнайтед" одержал победу в первой встрече 1/4 финала ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. "Манчестер Юнайтед" с победой отправился в Англию с поединка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Гранады", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
"Манчестер Юнайтед" без особых проблем переиграл "Гранаду" в Испании. Хозяева не смогли на равных соперничать с английским суперклубом, чей класс сыграл решающую роль.
Решфорд в первом тайме вывел хозяев вперед после передачи Линделефа, а в концовке Бруну Фернандеш реализовал пенальти, который сам же и заработал в борьбе с Яном Брайсом - 0:2.
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"Нельзя сказать, что это был идеальный вечер для нас. В ответном матче мы недосчитаемся трех игроков, которые получили дисквалификацию, но 2:0 - хороший результат. Добиться такого результата в Испании очень непросто. Я очень доволен итогом этого матча", - отметил главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер.
Дополнение
Ответный матч пройдет 15 апреля в Англии.