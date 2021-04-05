“Манчестер Юнайтед” продовжив переможну серію в АПЛ

Деталі

Рахунок у матчі відкрив колишній форвард “Манчестер Юнайтед” Денні Велбек, який забив за “Брайтон”. Після перерви “червоні дияволи” домоглися свого. Спочатку Маркус Решфорд зрівняв рахунок на 62 хвилині, а ближче до завершення переможне взяття воріт оформив Грінвуд — 2:1.

Примітно, що “МЮ” мають в активі вже три поспіль перемоги.

Доповнення

Підопічні Уле-Гуннара Сульшера в 30 матчах набрали 60 очок і посідають друге місце в турнірній таблиці Англійської Прем’єр-ліги сезону-2020/2021, відстаючи від лідируючого “Манчестер Сіті” на 14 очок (маючи матч в запасі). “Брайтон” (32) — на 16-му місці.