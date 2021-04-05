"Манчестер Юнайтед" продлил победную серию в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Манчестере на стадионе “Олд Траффорд” прошел заключительный матч соревновательной программы 30-го тура Английской Премьер-лиги “Манчестер Юнайтед” — “Брайтон”, передает УНН со ссылкой на сайт АПЛ.
Детали
Счет в матче открыл бывший форвард “Манчестер Юнайтед” Дэнни Уэлбек, который забил за “Брайтон”. После перерыва “красные дьяволы” добились своего. Сначала Маркус Решфорд сравнял счет на 62 минуте, а ближе к завершению победоносное взятие ворот оформил Гринвуд — 2: 1.
Примечательно, что “МЮ” имеют в активе уже три подряд победы.
Дополнение
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 30 матчах набрали 60 очков и занимают второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего “Манчестер Сити” на 14 очков (имея матч в запасе). “Брайтон” (32) — на 16-м месте.