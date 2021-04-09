Футбол: "Манчестер Юнайтед" здобув перемогу у першій зустрічі 1/4 фіналу ЛЧ

Деталі

"Манчестер Юнайтед" без особливих проблем переграв "Гранаду" в Іспанії. Господарі не змогли на рівних змагатися з англійським суперклубом, чий клас зіграв вирішальну роль.

Решфорд в першому таймі вивів господарів вперед з передачі Ліндельофа, а в кінцівці Бруну Фернандеш реалізував пенальті, який сам же і заробив в боротьбі із Яном Брайсом – 0:2.

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"Не можна сказати, що це був ідеальний вечір для нас. У матчі-відповіді ми недорахуємось трьох гравців, які отримали дискваліфікацію, але 2:0 - хороший результат. Домогтися такого результату в Іспанії дуже непросто. Я дуже задоволений підсумком цього матчу", - зазначив головний тренер "червоних дияволів" Оле-Гуннар Сульшер.

Доповнення

Матч-відповідь пройде 15-го квітня в Англії.