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Футбол: Малиновский оформил гол со штрафного в матче с"Ювентусом"

Футбол: Малиновский оформил гол со штрафного в матче с"Ювентусом"

Киев • УНН

 • 20120 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Футболист сборной Украины Руслан Малиновский стал автором взятия ворот "Ювентуса" в матче 25 тура чемпионата Италии, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

28-Летний хавбек вышел на замену на 60-й минуте, заменив Луиса Муриэля. Через 16 минут хозяева получили право на штрафной.

Бергамцы были удивительно близки к победе, но потеряли её в дополнительное время. На 90+2 минуте Даниил после передачи Дибали сравнял счет - 1:1.

Стоит отметить, что всего в этом сезоне 28-летний Малиновский провел за итальянский клуб 26 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассисти.

Дополнение

"Аталанта" набрала 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Ювентус" набрал на два пункта больше и идет четвертым. Однако у "Аталанты" есть игра в запасе.

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