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Футбол: Маліновський оформив гол зі штрафного у матчі з "Ювентусом"

Футбол: Маліновський оформив гол зі штрафного у матчі з "Ювентусом"

Київ • УНН

 • 20128 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Футболіст збірної України Руслан Маліновський став автором взяття воріт "Ювентуса" у матчі 25 туру чемпіонату Італії, передає УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

28-річний хавбек вийшов на заміну на 60-й хвилині, замінивши Луїса Муріеля. Через 16 хвилин господарі отримали право на штрафний майданчик.

Бергамці були напрочуд близькими до перемоги, але втратили її у додатковий час. На 90+2 хвилині Данило після передачі Дібали зрівняв рахунок – 1:1.

Варто зазначити, що всього цього сезону 28-річний Маліновський провів за італійський клуб 26 матчів, забив 7 голів і зробив 2 ассисти.

Доповнення

"Аталанта" набрала 44 очки і посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Ювентус" набрав на два пункти більше та йде четвертим. Проте у "Аталанти" є гра в запасі.

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