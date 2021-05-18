Футбол: харьковский женский клуб стал чемпионом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Харьковский ФК "Жилстрой-1" завоевал звание чемпиона Украины и примет участие в женской Лиге чемпионов-2021/2022. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.
Детали
Победив на выезде "Ладомир" (6:2), харьковский ЖФК "Жилстрой-1" за два тура до финиша стал недосягаемым для конкурентов из "Жилстрой-2" и оформил очередное, 10-е чемпионство в истории клуба.
Кроме золотых наград, подопечные Валентины Котик завоевали путевку в женской Лиги чемпионов следующего сезона. Жеребьевка первого и второго раундов турнира, который пройдет в обновленном формате, состоится 21 июня.
Напомним
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