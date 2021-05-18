Футбол: харківський жіночий клуб став чемпіоном України

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Перемігши на виїзді “Ладомир” (6:2), харківський ЖФК “Житлобуд-1” за два тури до фінішу став недосяжним для конкурентів із “Житлобуду-2” та оформив чергове, 10-те чемпіонство в історії клубу.

Окрім золотих нагород, підопічні Валентини Котик вибороли перепустку до жіночої Ліги чемпіонів наступного сезону. Жеребкування першого й другого раундів турніру, який пройде в оновленому форматі, відбудеться 21 червня.

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