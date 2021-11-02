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Футбол: итальянец Конте возглавил ФК "Тоттенхэм"

Киев • УНН

 • 20282 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Лондонский ФК "Тоттенхэм" определился с именем нового главного тренера, которым стал Антонио Конте из Италии, передает УНН со ссылкой на сайт "шпор".

Футбол: итальянец Конте возглавил ФК "Тоттенхэм"

Детали

Соглашение с 52-летним итальянцем рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления. Предыдущим местом работы специалиста был "Интер", из которого он ушел в мае этого года. Под его руководством команда завоевала чемпионский титул в чемпионате Италии.

Также специалист трижды побеждал в Серии А с "Ювентусом" и дважды выигрывал с туринцами Суперкубок страны. Кроме того, он приводил "Челси" к золотым медалям АПЛ и брал с ними Кубок Англии.

Напомним

Вчера "Тоттенхэм" уволил португальского тренера Нуну Эшпириту Санту, который работал с командой с июля. В турнирной таблице АПЛ лондонцы набрали 15 очков после 10 проведенных матчей и находятся на 8-м месте.

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