Футбол: італієць Конте очолив ФК "Тоттенхем"

Деталі

Угода з 52-річним італійцем розрахована до літа 2023 з можливістю продовження. Попереднім місцем роботи фахівця був "Інтер", з якого він пішов у травні цього року. Під його орудою команда завоювала чемпіонський титул в чемпіонаті Італії.

Також фахівець тричі перемагав у Серії А з "Ювентусом" і двічі вигравав із туринцями Суперкубок країни. Крім того, він приводив "Челсі" до золотих медалей АПЛ і брав з ними Кубок Англії.

Нагадаємо

Вчора "Тоттенхем" звільнив португальського фахівця Нуну Ешпіріту Санту, який працював із командою з липня. У турнірній таблиці АПЛ лондонці набрали 15 очок після 10 проведених матчів та перебувають на 8-му місці.