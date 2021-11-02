Футбол: "Тоттенхем" звільнив португальського тренера

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На момент звільнення Нуну Санту “Тоттенхем” знаходиться на восьмій позиції в чемпіонаті Англії з 15 очками. У груповому етапі Ліги конференцій команда йде третьою з чотирма балами, поступаючись “Ренну” та “Вітесу”, а у Кубку англійської Ліги “шпори” дійшли до чвертьфіналу.

Варто відзначити, що іноземні ЗМІ називають італійця Антоніо Конте найбільш вірогідним кандидатом на посаду наставника англійського колективу.

Нагадаємо

Ярмоленко допоміг “Вест Хему” вибити клуб Зінченка з Кубку англійської ліги.