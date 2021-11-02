Футбол: "Тоттенхэм" уволил португальского тренера

Детали

На момент увольнения Нуну Санту “Тоттенхэм” находится на восьмой позиции в чемпионате Англии с 15 очками. В групповом этапе Лиги конференций команда идет третьей с четырьмя баллами, уступая “Ренну” и “Вітесу”, а в Кубке английской Лиги “шпоры” дошли до четвертьфинала.

Стоит отметить, что иностранные СМИ называют итальянца Антонио Конте наиболее вероятным кандидатом на пост наставника английского коллектива.

Напомним

Ярмоленко помог “Вест Хэму” выбить клуб Зинченко из Кубка английской лиги.