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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Ярмоленко допоміг “Вест Хему” вибити клуб Зінченка з Кубку англійської ліги

Київ • УНН

 • 23187 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У матчі 1/8 фіналу Кубку англійської ліги сталося дербі футболістів збірної України: “Вест Хем” Андрія Ярмоленка приймав “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу УАФ.

Ярмоленко допоміг “Вест Хему” вибити клуб Зінченка з Кубку англійської ліги

Деталі

Обидва українські футболісти вийшли у стартових складах своїх команд. Ярмоленко відіграв 62 хвилини за господарів, а Зінченко провів увесь матч за гостей. Зрештою, двобій закінчився перемогою господарів поля в серії післяматчевих пенальті — 5:3, адже основний час гри закінчився нульовою нічиєю.

Доповнення

В інших поєдинках “Тоттенхем” обіграв “Бернлі” 1:0, “Лестер” в серії після матчевих пенальті завдав поразки “Брайтону” (2:2 основний час), “Ліверпуль” пройшов супротив “Престона” (2:0).

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