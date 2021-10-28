Ярмоленко допоміг “Вест Хему” вибити клуб Зінченка з Кубку англійської ліги

Деталі

Обидва українські футболісти вийшли у стартових складах своїх команд. Ярмоленко відіграв 62 хвилини за господарів, а Зінченко провів увесь матч за гостей. Зрештою, двобій закінчився перемогою господарів поля в серії післяматчевих пенальті — 5:3, адже основний час гри закінчився нульовою нічиєю.

Доповнення

В інших поєдинках “Тоттенхем” обіграв “Бернлі” 1:0, “Лестер” в серії після матчевих пенальті завдав поразки “Брайтону” (2:2 основний час), “Ліверпуль” пройшов супротив “Престона” (2:0).