Ярмоленко помог "Вест Хэму" выбить клуб Зинченко из Кубка английской лиги

Подробности

Оба украинских футболиста вышли в стартовых составах своих команд. Ярмоленко отыграл 62 минуты за хозяев, а Зинченко провел весь матч за гостей. В конце концов, поединок закончился победой хозяев поля в серии послематчевых пенальти — 5:3, ведь основное время игры закончилось нулевой ничьей.

Дополнение

В других поединках “Тоттенхэм” обыграл “Бернли” 1:0, “Лестер” в серии после матчевых пенальти нанес поражение “Брайтону” (2:2 основное время), “Ливерпуль” прошел против “Престона” (2:0).