FT узнала, как Иран пытается извлечь выгоду из Ормузского пролива

Иран работает над созданием системы разрешенного прохода судов через Ормузский пролив, что усиливает контроль над важным водным путем, который, по мнению Тегерана, может выходить за рамки войны с США и Израилем, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от Тегерана открыть узкий пролив, через который проходило около 20 процентов мирового экспорта нефти, прежде чем Иран закрыл его почти для всех судов в начале войны.

Министерство иностранных дел Ирана на этой неделе заявило, что "невраждебным" судам будет разрешено проходить "в координации с компетентными иранскими органами", но что США, Израиль или любые другие "участники агрессии" этого не сделают.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран введет новый порядок в проливе после войны, настаивая на том, что страна осуществляет суверенитет над ним, "даже если кое-кто может хотеть рассматривать его как международные воды".

"В будущем мы стремимся установить новые договоренности для безопасного прохода", - сказал Арагчи государственному телевидению в среду.

Такие утверждения вызывают далеко идущие вопросы относительно доступа к одному из важнейших судоходных путей мира, а также ряд практических проблем для судоходных компаний, отмечает издание.

"Это наименее прямой пролив за всю историю, - сказал Том Шарп, бывший командир ВМС Великобритании. - Когда вы проходите через него, ваша угроза находится со всех сторон".

В четверг Трамп еще раз продлил дедлайн для Ирана для открытия пролива, до 6 апреля, иначе ему будут угрожать удары по его энергетической инфраструктуре.

До конфликта ежедневно этим водным путем проходило около 135 судов. Но после первых американо-израильских ударов по Ирану движение транспорта значительно сократилось. По данным S&P Global, между 1 и 25 марта было совершено лишь 116 транзитов, что на 97% меньше по сравнению с аналогичным периодом февраля.

Суда, которые совершили проход, были в значительной степени связаны с китайскими, индийскими владельцами или владельцами из стран Персидского залива. Несколько из них были судами "теневого флота", на которые западные государства наложили санкции за торговлю иранской нефтью.

Некоторые суда заплатили Ирану до 2 миллионов долларов, чтобы обеспечить безопасный проход через Персидский залив, сообщает Lloyd's List Intelligence и один человек, который знает о судовладельце, чье судно прошло через него.

Аладдин Боруджерди, высокопоставленный член парламента Ирана, заявил в воскресенье государственному телевидению, что любое судно, проходящее стратегическим водным путем, уплачивает сбор в 2 миллиона долларов. "На водном пути вводится новый режим", - сказал он.

Процесс утверждения включал переговоры между правительствами с Ираном через посольства в соответствующих странах, сказал Мартин Келли, руководитель консультационного отдела EOS Risk Group, фирмы по управлению кризисными ситуациями.

Затем судно получило код, который транслировался по радиоканалу VHF 16 - международной частоте для объявления бедствия - при приближении к проливу. Тем временем иранские власти проверили документы судна, в частности куда направлялся груз и гражданство экипажа, сказал Келли.

Ни один из грузов, которые прошли через пролив с начала боевых действий, не был предназначен для США и Европы. Большинство из них направились в Восточную Азию, а некоторые также в Восточную Африку и Южную Америку, согласно данным отслеживания судов.

Маршрут через пролив полностью пролегает в пределах иранских территориальных вод, а не обычными судоходными путями. Аналитики предполагают, что это позволяет Ирану визуально проверять данные о судне, несмотря на атаки США на его радарные и наблюдательные посты.

"Существует очевидная структура, очевидное ощущение лидерства", - сказал Келли.

Двое пакистанцев, участвовавших в закулисных контактах с Ираном, заявили, что некоторые суда третьих стран меняют флаги на пакистанские, чтобы пройти через пролив.

"Многие судоходные компании меняют флаги, чтобы плавать под пакистанской регистрацией", - сказал один из них, дипломат. Другой сказал, что эти договоренности были задуманы как "оливковая ветвь Трампу".

Посольство Ирана в Мадриде заявило, что Тегеран "восприимчив" к любым запросам на прохождение испанских судов через пролив, заявив, что считает Испанию "страной, которая соблюдает международное право".

Премьер-министр Испании Педро Санчес был первым европейским лидером, который раскритиковал американо-израильские атаки на Иран.

Судоходным компаниям, которым нужно платить за проход, придется обходить санкции, наложенные на иранский режим и его Корпус стражей исламской революции, которые были признаны террористической организацией США, ЕС и другими западными странами, отмечает издание.

Но, как сообщила Клэр Макклески, бывшая глава отдела комплаенса в Управлении по контролю за иностранными активами США (OFAC), Иран создал тайные платежные сети.

"У них есть готовая система "теневого банкинга" для продажи своей нефти, для доступа к контролируемым технологиям и для финансирования программ вооружения, - сказала Макклески. - Ирану было бы очень легко использовать счета подставных компаний в банках и обменных пунктах по всему миру для получения оплаты".

Министерство иностранных дел Индии заявило, что Иран ничего не просит в обмен на гарантии безопасного прохода. Европейские и американские судовладельцы сообщили FT, что им ничего не известно о платежной системе.

Иранцы указывали на исторические прецеденты правительств, которые взимали плату за использование стратегических водных путей.

Яхья Але Эсхаг, глава Тегеранской торговой палаты, привел Суэцкий канал как пример водного пути, за использование которого судам приходилось платить.

Но Йоханна Хьялмарссон, доцент Института морского права Саутгемптонского университета, сказала, что Суэцкий канал – это другой случай, поскольку это внутренние воды Египта, которые регулируются Константинопольской конвенцией 1888 года.

Как прибрежное государство согласно Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), Тегерану было разрешено "регулировать движение транспорта и приостанавливать проход по соображениям безопасности", но не "препятствовать мирному проходу" или "дискриминировать "формально или фактически" суда из разных государств", – сказала Хьялмарссон.

Ни Иран, ни США не являются участниками UNCLOS, но даже от стран, которые не подписали это соглашение, обычно ожидается соблюдение его правил.

Длительные усилия Тегерана по установлению контроля над Ормузским проливом также могут в конечном итоге уменьшить важность этого водного пути.

"Если Иран начнет вносить судоходство через пролив в белый или черный список, страны Персидского залива будут искать альтернативы, такие как строительство трубопроводов", - сказал один региональный дипломат.

