FT узнала, как Иран пытается извлечь выгоду из Ормузского пролива

Эксклюзив
13:21 • 10265 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
12:50 • 26546 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
11:09 • 20539 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 35883 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 22305 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
27 марта, 05:31 • 26359 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 45320 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 48440 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 44060 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Эксклюзив
26 марта, 17:53 • 36723 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Популярные новости
Трамп утверждает, что ЦРУ сообщило ему о гомосексуальности нового верховного лидера Ирана27 марта, 06:51 • 10624 просмотра
Как Украина перехватывает тысячи дронов - партнерам из ЕС показали "малую" ПВОVideo11:01 • 7328 просмотра
После обысков у Поплавского появились новые подробности. В Киевском университете культуры разоблачили крупную схему на госсредствахPhoto11:25 • 6616 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo11:30 • 17097 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины13:02 • 10875 просмотра
публикации
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
12:50 • 26535 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 35881 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 75914 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля26 марта, 14:49 • 89982 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить26 марта, 13:18 • 60213 просмотра
УНН Lite
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям15:21 • 2888 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины13:02 • 10949 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo11:30 • 17170 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 29305 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 84044 просмотра
Financial Times

FT узнала, как Иран пытается извлечь выгоду из Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Тегеран вводит новый порядок судоходства, запрещая проход судам США и Израиля. Некоторые компании уже платят миллионы за безопасный транзит.

Иран работает над созданием системы разрешенного прохода судов через Ормузский пролив, что усиливает контроль над важным водным путем, который, по мнению Тегерана, может выходить за рамки войны с США и Израилем, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от Тегерана открыть узкий пролив, через который проходило около 20 процентов мирового экспорта нефти, прежде чем Иран закрыл его почти для всех судов в начале войны.

Министерство иностранных дел Ирана на этой неделе заявило, что "невраждебным" судам будет разрешено проходить "в координации с компетентными иранскими органами", но что США, Израиль или любые другие "участники агрессии" этого не сделают.

Иран заявил о контроле прохода через Ормузский пролив и выдвинул условия для судов25.03.26, 05:00 • 6101 просмотр

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран введет новый порядок в проливе после войны, настаивая на том, что страна осуществляет суверенитет над ним, "даже если кое-кто может хотеть рассматривать его как международные воды".

"В будущем мы стремимся установить новые договоренности для безопасного прохода", - сказал Арагчи государственному телевидению в среду.

Такие утверждения вызывают далеко идущие вопросы относительно доступа к одному из важнейших судоходных путей мира, а также ряд практических проблем для судоходных компаний, отмечает издание.

"Это наименее прямой пролив за всю историю, - сказал Том Шарп, бывший командир ВМС Великобритании. - Когда вы проходите через него, ваша угроза находится со всех сторон".

В четверг Трамп еще раз продлил дедлайн для Ирана для открытия пролива, до 6 апреля, иначе ему будут угрожать удары по его энергетической инфраструктуре.

Трамп приостановил удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля26.03.26, 22:32 • 6948 просмотров

До конфликта ежедневно этим водным путем проходило около 135 судов. Но после первых американо-израильских ударов по Ирану движение транспорта значительно сократилось. По данным S&P Global, между 1 и 25 марта было совершено лишь 116 транзитов, что на 97% меньше по сравнению с аналогичным периодом февраля.

Суда, которые совершили проход, были в значительной степени связаны с китайскими, индийскими владельцами или владельцами из стран Персидского залива. Несколько из них были судами "теневого флота", на которые западные государства наложили санкции за торговлю иранской нефтью.

Некоторые суда заплатили Ирану до 2 миллионов долларов, чтобы обеспечить безопасный проход через Персидский залив, сообщает Lloyd's List Intelligence и один человек, который знает о судовладельце, чье судно прошло через него.

Аладдин Боруджерди, высокопоставленный член парламента Ирана, заявил в воскресенье государственному телевидению, что любое судно, проходящее стратегическим водным путем, уплачивает сбор в 2 миллиона долларов. "На водном пути вводится новый режим", - сказал он.

Процесс утверждения включал переговоры между правительствами с Ираном через посольства в соответствующих странах, сказал Мартин Келли, руководитель консультационного отдела EOS Risk Group, фирмы по управлению кризисными ситуациями.

Затем судно получило код, который транслировался по радиоканалу VHF 16 - международной частоте для объявления бедствия - при приближении к проливу. Тем временем иранские власти проверили документы судна, в частности куда направлялся груз и гражданство экипажа, сказал Келли.

Ни один из грузов, которые прошли через пролив с начала боевых действий, не был предназначен для США и Европы. Большинство из них направились в Восточную Азию, а некоторые также в Восточную Африку и Южную Америку, согласно данным отслеживания судов.

Маршрут через пролив полностью пролегает в пределах иранских территориальных вод, а не обычными судоходными путями. Аналитики предполагают, что это позволяет Ирану визуально проверять данные о судне, несмотря на атаки США на его радарные и наблюдательные посты.

"Существует очевидная структура, очевидное ощущение лидерства", - сказал Келли.

Двое пакистанцев, участвовавших в закулисных контактах с Ираном, заявили, что некоторые суда третьих стран меняют флаги на пакистанские, чтобы пройти через пролив.

"Многие судоходные компании меняют флаги, чтобы плавать под пакистанской регистрацией", - сказал один из них, дипломат. Другой сказал, что эти договоренности были задуманы как "оливковая ветвь Трампу".

Посольство Ирана в Мадриде заявило, что Тегеран "восприимчив" к любым запросам на прохождение испанских судов через пролив, заявив, что считает Испанию "страной, которая соблюдает международное право".

Премьер-министр Испании Педро Санчес был первым европейским лидером, который раскритиковал американо-израильские атаки на Иран.

Судоходным компаниям, которым нужно платить за проход, придется обходить санкции, наложенные на иранский режим и его Корпус стражей исламской революции, которые были признаны террористической организацией США, ЕС и другими западными странами, отмечает издание.

Но, как сообщила Клэр Макклески, бывшая глава отдела комплаенса в Управлении по контролю за иностранными активами США (OFAC), Иран создал тайные платежные сети.

"У них есть готовая система "теневого банкинга" для продажи своей нефти, для доступа к контролируемым технологиям и для финансирования программ вооружения, - сказала Макклески. - Ирану было бы очень легко использовать счета подставных компаний в банках и обменных пунктах по всему миру для получения оплаты".

Министерство иностранных дел Индии заявило, что Иран ничего не просит в обмен на гарантии безопасного прохода. Европейские и американские судовладельцы сообщили FT, что им ничего не известно о платежной системе.

Иранцы указывали на исторические прецеденты правительств, которые взимали плату за использование стратегических водных путей.

Яхья Але Эсхаг, глава Тегеранской торговой палаты, привел Суэцкий канал как пример водного пути, за использование которого судам приходилось платить.

Но Йоханна Хьялмарссон, доцент Института морского права Саутгемптонского университета, сказала, что Суэцкий канал – это другой случай, поскольку это внутренние воды Египта, которые регулируются Константинопольской конвенцией 1888 года.

Как прибрежное государство согласно Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), Тегерану было разрешено "регулировать движение транспорта и приостанавливать проход по соображениям безопасности", но не "препятствовать мирному проходу" или "дискриминировать "формально или фактически" суда из разных государств", – сказала Хьялмарссон.

Ни Иран, ни США не являются участниками UNCLOS, но даже от стран, которые не подписали это соглашение, обычно ожидается соблюдение его правил.

Длительные усилия Тегерана по установлению контроля над Ормузским проливом также могут в конечном итоге уменьшить важность этого водного пути.

"Если Иран начнет вносить судоходство через пролив в белый или черный список, страны Персидского залива будут искать альтернативы, такие как строительство трубопроводов", - сказал один региональный дипломат.

Главный дипломат Ирана обвинил США в закрытии Ормузского пролива22.03.26, 21:21 • 5984 просмотра

Юлия Шрамко

