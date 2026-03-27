FT дізналося, як Іран намагається отримати вигоду з Ормузької протоки

Іран працює над створенням системи дозволеного проходу суден через Ормузьку протоку, що посилює контроль над важливим водним шляхом, що, на думку Тегерана, може виходити за межі війни зі США та Ізраїлем, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп неодноразово вимагав від Тегерана відкрити вузьку протоку, через яку проходило близько 20 відсотків світового експорту нафти, перш ніж Іран закрив її майже для всіх суден на початку війни.

Міністерство закордонних справ Ірану цього тижня заявило, що "неворожим" суднам буде дозволено проходити "у координації з компетентними іранськими органами", але що США, Ізраїль чи будь-які інші "учасники агресії" цього не зроблять.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран запровадить новий порядок у протоці після війни, наполягаючи на тому, що країна здійснює суверенітет над нею, "навіть якщо дехто може хотіти розглядати її як міжнародні води".

"У майбутньому ми прагнемо встановити нові домовленості для безпечного проходу", - сказав Арагчі державному телебаченню в середу.

Такі твердження викликають далекосяжні питання щодо доступу до одного з найважливіших судноплавних шляхів світу, а також низку практичних проблем для судноплавних компаній, зауважує видання.

"Це найменш пряма протока за всю історію, - сказав Том Шарп, колишній командир ВМС Великої Британії. - Коли ви проходите через неї, ваша загроза знаходиться з усіх боків".

У четвер Трамп ще раз продовжив дедлайн для Ірану для відкриття протоки, до 6 квітня, інакше йому загрожуватимуть удари по його енергетичній інфраструктурі.

До конфлікту щодня цим водним шляхом проходило близько 135 суден. Але після перших американо-ізраїльських ударів по Ірану рух транспорту значно скоротився. За даними S&P Global, між 1 і 25 березня було здійснено лише 116 транзитів, що на 97% менше порівняно з аналогічним періодом лютого.

Судна, які здійснили прохід, були значною мірою пов'язані з китайськими, індійськими власниками або власниками з країн Перської затоки. Кілька з них були суднами "тіньового флоту", на які західні держави наклали санкції за торгівлю іранською нафтою.

Деякі судна заплатили Ірану до 2 мільйонів доларів, щоб забезпечити безпечний прохід через Перську затоку, повідомляє Lloyd's List Intelligence та одна особа, яка знає про судновласника, чиє судно пройшло через неї.

Аладдін Боруджерді, високопоставлений член парламенту Ірану, заявив у неділю державному телебаченню, що будь-яке судно, яке проходить стратегічним водним шляхом, сплачує збір у 2 мільйони доларів. "На водному шляху запроваджується новий режим", - сказав він.

Процес затвердження включав переговори між урядами з Іраном через посольства у відповідних країнах, сказав Мартін Келлі, керівник консультаційного відділу EOS Risk Group, фірми з управління кризовими ситуаціями.

Потім судно отримало код, який транслювалося по радіоканалу VHF 16 - міжнародній частоті для оголошення лиха - під час наближення до протоки. Тим часом іранська влада перевірила документи судна, зокрема куди прямував вантаж та громадянство екіпажу, сказав Келлі.

Жоден з вантажів, які пройшли через протоку з початку бойових дій, не був призначений для США та Європи. Більшість з них попрямували до Східної Азії, а деякі також до Східної Африки та Південної Америки, згідно з даними відстеження суден.

Маршрут через протоку повністю пролягає в межах іранських територіальних вод, а не звичайними судноплавними шляхами. Аналітики припускають, що це дозволяє Ірану візуально перевіряти дані про судно, попри атаки США на його радарні та спостережні пости.

"Існує очевидна структура, очевидне відчуття лідерства", - сказав Келлі.

Двоє пакистанців, які брали участь у закулісних контактах з Іраном, заявили, що деякі судна третіх країн змінюють прапори на пакистанські, щоб пройти протокою.

"Багато судноплавних компаній змінюють прапори, щоб плавати під пакистанською реєстрацією", - сказав один із них, дипломат. Інший сказав, що ці домовленості були задумані як "оливкова гілка Трампу".

Посольство Ірану в Мадриді заявило, що Тегеран "сприйнятливий" до будь-яких запитів на проходження іспанських суден протокою, заявивши, що вважає Іспанію "країною, яка дотримується міжнародного права".

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес був першим європейським лідером, який розкритикував американо-ізраїльські атаки на Іран.

Судноплавним компаніям, яким потрібно платити за прохід, доведеться обходити санкції, накладені на іранський режим та його Корпус вартових ісламської революції, які були визнані терористичною організацією США, ЄС та іншими західними країнами, зауважує видання.

Але, як повідомила Клер Макклескі, колишня голова відділу комплаєнсу в Управлінні контролю за іноземними активами США (OFAC), Іран створив таємні платіжні мережі.

"У них є готова система "тіньового банкінгу" для продажу своєї нафти, для доступу до контрольованих технологій та для фінансування програм озброєння, - сказала Макклескі. - Ірану було б дуже легко використовувати рахунки підставних компаній у банках та обмінних пунктах по всьому світу для отримання оплати".

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що Іран нічого не просить в обмін на гарантії безпечного проходу. Європейські та американські судновласники повідомили FT, що їм нічого не відомо про платіжну систему.

Іранці вказували на історичні прецеденти урядів, які стягували плату за використання стратегічних водних шляхів.

Ях'я Але Есхаг, голова Тегеранської торгової палати, навів Суецький канал як приклад водного шляху, за використання якого суднам доводилося платити.

Але Йоганна Х'ялмарссон, доцент Інституту морського права Саутгемптонського університету, сказала, що Суецький канал – це інший випадок, оскільки це внутрішні води Єгипту, які регулюються Константинопольською конвенцією 1888 року.

Як прибережна держава згідно з Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS), Тегерану було дозволено "регулювати рух транспорту та призупиняти прохід з міркувань безпеки", але не "перешкоджати мирному проходу" або "дискримінувати "формально чи фактично" судна з різних держав", – сказала Х'ялмарссон.

Ні Іран, ні США не є учасниками UNCLOS, але навіть від країн, які не підписали цю угоду, зазвичай очікується дотримання її правил.

Тривалі зусилля Тегерана щодо встановлення контролю над Ормузькою протокою також можуть зрештою зменшити важливість цього водного шляху.

"Якщо Іран почне вносити судноплавство через протоку до білого або чорного списку, країни Перської затоки шукатимуть альтернативи, такі як будівництво трубопроводів", - сказав один регіональний дипломат.

