FT: Мишель предложит ЕС быть готовым к расширению к 2030 году
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель, как ожидается, предложит сегодня, что ЕС должен быть готов принять новых членов до 2030 года, сообщает в понедельник Financial Times, пишет УНН.
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"Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках, - как пишет издание, скажет Мишель в сегодняшней речи в Словении, согласно письменным комментариям. - Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель... мы с обеих сторон должны быть готовы к расширению к 2030 году".
"Теперь мы должны рассматривать расширение как одну из наших главных задач. И для ЕС, и для его будущих государств-членов", – как ожидается, расскажет Мишель на стратегическом форуме в Бледе перед аудиторией, в которую войдут лидеры стран-кандидатов Молдовы, Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии и Боснии и Герцеговины.
Детали
Как отмечается в статье, в течение следующих четырех месяцев ожидается многое услышать о расширении.
Лидеры ЕС, как сообщается, проведут первую специальную дискуссию на эту тему в испанской Гранаде в начале октября. Украина настаивает на том, чтобы ЕС согласился начать формальный процесс ее вступления до конца года. Вопрос о том, как оказать финансовую поддержку всем кандидатам (но Украине в частности), находится в центре параллельных дебатов о пополнении бюджета ЕС, пишет издание.
Многие страны-члены ЕС, как отмечается, в частном порядке задаются вопросом относительно этого процесса по Украине. Но, указывается в статье, политическая воля - это мощная вещь, и сейчас она играет в пользу Киева. "Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Окно возможностей открыто. Мы должны им воспользоваться", - резюмирует Мишель.
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