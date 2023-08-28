FT: Мишель предложит ЕС быть готовым к расширению к 2030 году

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"Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках, - как пишет издание, скажет Мишель в сегодняшней речи в Словении, согласно письменным комментариям. - Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель... мы с обеих сторон должны быть готовы к расширению к 2030 году".

"Теперь мы должны рассматривать расширение как одну из наших главных задач. И для ЕС, и для его будущих государств-членов", – как ожидается, расскажет Мишель на стратегическом форуме в Бледе перед аудиторией, в которую войдут лидеры стран-кандидатов Молдовы, Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии и Боснии и Герцеговины.

Детали

Как отмечается в статье, в течение следующих четырех месяцев ожидается многое услышать о расширении.

Лидеры ЕС, как сообщается, проведут первую специальную дискуссию на эту тему в испанской Гранаде в начале октября. Украина настаивает на том, чтобы ЕС согласился начать формальный процесс ее вступления до конца года. Вопрос о том, как оказать финансовую поддержку всем кандидатам (но Украине в частности), находится в центре параллельных дебатов о пополнении бюджета ЕС, пишет издание.

Многие страны-члены ЕС, как отмечается, в частном порядке задаются вопросом относительно этого процесса по Украине. Но, указывается в статье, политическая воля - это мощная вещь, и сейчас она играет в пользу Киева. "Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Окно возможностей открыто. Мы должны им воспользоваться", - резюмирует Мишель.

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