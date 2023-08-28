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FT: Мішель запропонує ЄС бути готовим до розширення до 2030 року

FT: Мішель запропонує ЄС бути готовим до розширення до 2030 року

Київ • УНН

 • 1318261 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель, як очікується, запропонує сьогодні, що ЄС має бути готовий прийняти нових членів до 2030 року, повідомляє у понеділок Financial Times, пише УНН.

Цитата

"Якщо ми хочемо, щоб нам довіряли, ми повинні говорити про терміни, - як пише видання, скаже Мішель у сьогоднішній промові в Словенії, згідно з письмовими коментарями, з якими ознайомилася FT. - Поки ми готуємо наступний стратегічний порядок денний ЄС, ми маємо поставити перед собою чітку мету... ми з обох боків маємо бути готовими до розширення до 2030 року".

"Тепер ми маємо розглядати розширення як одне з наших головних завдань. І для ЄС, і для його майбутніх держав-членів", – як очікується, розповість Мішель на стратегічному форумі у Бледі перед аудиторією, до якої увійдуть лідери країн-кандидатів Молдови, Албанії, Північної Македонії, Чорногорії, Сербії та Боснії та Герцеговини.

Деталі

Як зазначається у статті, очікується багато чого почути про розширення протягом наступних чотирьох місяців.

Лідери ЄС, як повідомляється, проведуть першу спеціальну дискусію на цю тему в іспанській Гранаді на початку жовтня. Україна наполягає на тому, щоб ЄС погодився розпочати формальний процес її вступу до кінця року. Питання про те, як надати фінансову підтримку всім кандидатам (але Україні зокрема), перебуває в центрі паралельних дебатів про поповнення бюджету ЄС, пише виданна.

Багато країн-членів ЄС, як зауважується, у приватному порядку задаються питанням щодо цього процесу стосовно України. Але, вказується у статті, політична воля - це потужна річ, і зараз вона грає на користь Києва. "Це амбітно, але необхідно. Це показує, що ми налаштовані серйозно. Вікно можливостей відкрите. Ми маємо ним скористатися", - резюмує Мішель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС готує план фінансової підтримки України на 50 мільярдів євро – Мішель

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