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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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ФСИН РФ опровергла информацию СМИ о вывозе Сенцова из колонии

Киев • УНН

 • 12847 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию некоторых СМИ о том, что осужденный за “терроризм” режиссер Олег Сенцов якобы был вывезен из колонии № 8 в Лабытнанги, об этом сообщает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

ФСИН РФ опровергла информацию СМИ о вывозе Сенцова из колонии

“Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности”, — заявили ТАСС в УФСИН.

Как сообщал УНН, журналист и фотограф Виктория Ивлева заявила о вылете самолета с украинским режиссером Олегом Сенцов из Салехарда. Об этом она написала в своем Facebook, однако, профильные сервисы, связанные с авиацией ни приводили подобных данных о вылете.

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