ФСИН РФ опровергла информацию СМИ о вывозе Сенцова из колонии

“Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности”, — заявили ТАСС в УФСИН.

Как сообщал УНН, журналист и фотограф Виктория Ивлева заявила о вылете самолета с украинским режиссером Олегом Сенцов из Салехарда. Об этом она написала в своем Facebook, однако, профильные сервисы, связанные с авиацией ни приводили подобных данных о вылете.