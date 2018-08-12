ФСИН РФ опровергла информацию СМИ о вывозе Сенцова из колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию некоторых СМИ о том, что осужденный за “терроризм” режиссер Олег Сенцов якобы был вывезен из колонии № 8 в Лабытнанги, об этом сообщает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности”, — заявили ТАСС в УФСИН.
Как сообщал УНН, журналист и фотограф Виктория Ивлева заявила о вылете самолета с украинским режиссером Олегом Сенцов из Салехарда. Об этом она написала в своем Facebook, однако, профильные сервисы, связанные с авиацией ни приводили подобных данных о вылете.