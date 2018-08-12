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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 14213 перегляди

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ФСВП РФ спростувала інформацію ЗМІ про вивезення Сенцова з колонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі спростувало інформацію деяких ЗМІ про те, що засуджений за “тероризм” режисер Олег Сенцов нібито був вивезений з колонії № 8 в Лабитнангі, про це повідомляє УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.

ФСВП РФ спростувала інформацію ЗМІ про вивезення Сенцова з колонії

“Інформація про те, що засуджений Сенцов О. Г. нібито покинув виправну колонію, не відповідає дійсності”, — заявили ТАСС в УФСВП.

Як повідомляв УНН, журналіст і фотограф Вікторія Івлєва заявила про виліт літака з українським режисером Олегом Сенцовим з Салехарда. Про це вона написала у своєму Facebook, проте, профільні сервіси, пов’язані з авіацією не наводили подібних даних про виліт.

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