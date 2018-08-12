ФСВП РФ спростувала інформацію ЗМІ про вивезення Сенцова з колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі спростувало інформацію деяких ЗМІ про те, що засуджений за “тероризм” режисер Олег Сенцов нібито був вивезений з колонії № 8 в Лабитнангі, про це повідомляє УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
“Інформація про те, що засуджений Сенцов О. Г. нібито покинув виправну колонію, не відповідає дійсності”, — заявили ТАСС в УФСВП.
Як повідомляв УНН, журналіст і фотограф Вікторія Івлєва заявила про виліт літака з українським режисером Олегом Сенцовим з Салехарда. Про це вона написала у своєму Facebook, проте, профільні сервіси, пов’язані з авіацією не наводили подібних даних про виліт.