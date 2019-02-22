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ФСБ заявила о задержании при въезде в Крым 18-летнего украинца

ФСБ заявила о задержании при въезде в Крым 18-летнего украинца

Киев  •  УНН

 • 7941 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сотрудники ФСБ России в окупированном Крыму задержали 18-летнего гражданина Украины при попытки въезда в Крым в контролируемом российской стороной пункте пропуска “Армянск”. Об этом со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России в аннексированном Крыму сообщает “Крым.Реалии”, передаёт УНН.

“В результате осуществления пограничного контроля в отношении гражданина Украины 2000 года рождения, направляющегося по маршруту Кривой Рог — Севастополь, пограничники установили, что личностью 18-летнего молодого человека заинтересованы правоохранительные органы”, — сообщили в пресс-службе.

По данным российских силовиков, парень является фигурантом уголовного дела и подозревается в совершении на территории аннексированного Крыма преступления (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

После дополнительной проверки и оформления задержанного передали в полицию.

Как сообщал УНН, 14 февраля в оккупированном Крыму после обысков задержали еще трех крымских татар.

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