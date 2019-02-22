ФСБ заявила про затримання при в'їзді в Крим 18-річного українця

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Співробітники ФСБ Росії в окупованому Криму затримали 18-річного громадянина України при спробі в'їзду в Крим в контрольованому російською стороною пункті пропуску "Армянськ". Про це з посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомляє "Крим.Реалії", передає УНН.

"В результаті здійснення прикордонного контролю щодо громадянина України 2000 року народження, який прямує за маршрутом Кривий Ріг - Севастополь, прикордонники встановили, що особистістю 18-річного молодого чоловіка зацікавлені правоохоронні органи", - повідомили в прес-службі.

За даними російських силовиків, хлопець є фігурантом кримінальної справи і підозрюється в скоєнні на території анексованого Криму злочину (крадіжка, вчинена із завданням значної шкоди громадянинові).

Після додаткової перевірки і оформлення затриманого передали в поліцію.

Як повідомляв УНН, 14 лютого в окупованому Криму після обшуків затримали ще трьох кримських татар.

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