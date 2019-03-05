ФСБ задержала в Крыму украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Так называемые “сотрудники” УФСБ России по оккупированному Крыму задержали 27-летнего гражданина Украины, подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ФСБ по оккупированному Крыму, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Мужчина, не являясь должностным лицом органа по вопросам миграции МВД России, предложил 49-летнему гражданину Украины в максимально сжатые сроки (не менее шести месяцев) оформить за денежное вознаграждение в $10 тыс. российское гражданство. При получении денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю”, - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ему предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Фигурант полностью признал вину и сотрудничает со следствием.
Напомним, так называемые “крымские пограничники” задержали гражданина Украины, который пытался попасть в Крым через контролируемый российской стороной пункт пропуска “Армянск” по поддельному паспорту.