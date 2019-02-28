ФСБ задержала украинца на въезде в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Так называемые "крымские пограничники" задержали гражданина Украины, который пытался попасть в Крым через контролируемый российской стороной пункт пропуска "Армянск" по поддельному паспорту. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе так называемого "пограничного управления ФСБ России по Крыму", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
37-летний гражданин Украины задержан до выяснения всех обстоятельств совершенного правонарушения и принятия дальнейшего процессуального решения.
В пресс-службе уточнили, что подделка паспорта была установлена специальной техникой. Гражданин Украины пояснил, что паспорт он оформил у знакомых на территории Украины еще в 2011 году за крупное денежное вознаграждение.
Он использовал его для решения вопросов во всех инстанциях по месту жительства.
Напомним, ранее сотрудники ФСБ России в окупированном Крыму задержали 18-летнего гражданина Украины при попытки въезда в Крым в контролируемом российской стороной пункте пропуска “Армянск”.