ФСБ затримала українця на в'їзді в Крим

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Так звані "кримські прикордонники" затримали громадянина України, який намагався потрапити до Криму через контрольований російською стороною пункт пропуску "Армянськ" за підробленим паспортом. Про це в четвер повідомили журналістам в прес-службі так званого "прикордонного управління ФСБ Росії по Криму", передає УНН з посиланням на ТАСС.

37-річний громадянин України затриманий до з'ясування всіх обставин вчиненого правопорушення та прийняття подальшого процесуального рішення.

У прес-службі уточнили, що підробка паспорта була встановлена спеціальною технікою. Громадянин України пояснив, що паспорт він оформив у знайомих на території України ще в 2011 році за велику грошову винагороду.

Він використовував його для вирішення питань у всіх інстанціях за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше співробітники ФСБ Росії в окупованому Криму затримали 18-річного громадянина України при спробі в'їзду в Крим в контрольованому російською стороною пункті пропуску "Армянськ".

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