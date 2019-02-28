ФСБ затримала українця на в'їзді в Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Так звані "кримські прикордонники" затримали громадянина України, який намагався потрапити до Криму через контрольований російською стороною пункт пропуску "Армянськ" за підробленим паспортом. Про це в четвер повідомили журналістам в прес-службі так званого "прикордонного управління ФСБ Росії по Криму", передає УНН з посиланням на ТАСС.
37-річний громадянин України затриманий до з'ясування всіх обставин вчиненого правопорушення та прийняття подальшого процесуального рішення.
У прес-службі уточнили, що підробка паспорта була встановлена спеціальною технікою. Громадянин України пояснив, що паспорт він оформив у знайомих на території України ще в 2011 році за велику грошову винагороду.
Він використовував його для вирішення питань у всіх інстанціях за місцем проживання.
Нагадаємо, раніше співробітники ФСБ Росії в окупованому Криму затримали 18-річного громадянина України при спробі в'їзду в Крим в контрольованому російською стороною пункті пропуску "Армянськ".