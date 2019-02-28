ФСБ затримала українця на в'їзді в Крим

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Так звані "кримські прикордонники" затримали громадянина України, який намагався потрапити до Криму через контрольований російською стороною пункт пропуску "Армянськ" за підробленим паспортом. Про це в четвер повідомили журналістам в прес-службі так званого "прикордонного управління ФСБ Росії по Криму", передає УНН з посиланням на ТАСС.