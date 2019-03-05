ФСБ затримала в Криму українця
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Так звані "співробітники" УФСБ Росії по окупованому Криму затримали 27-річного громадянина України, підозрюваного в замаху на шахрайство. Про це повідомили журналістам у вівторок в прес-службі ФСБ по окупованому Криму, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Чоловік, не будучи посадовою особою органу з питань міграції МВС Росії, запропонував 49-річному громадянину України в максимально стислі терміни (не менше шести місяців) оформити за грошову винагороду в 10 тис.доларів російське громадянство. При отриманні грошей чоловік був затриманий співробітниками УФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі уточнили, що стосовно затриманого порушено і розслідується кримінальна справа за ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 КК РФ. Йому пред'явлено звинувачення, і обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Фігурант повністю визнав провину і співпрацює зі слідством.
Нагадаємо, так звані "кримські прикордонники" затримали громадянина України, який намагався потрапити до Криму через контрольований російською стороною пункт пропуску "Армянськ" за підробленим паспортом.