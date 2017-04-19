ФСБ задержала брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21126 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81994 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141804 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111398 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113156 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110351 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102636 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103153 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150155 просмотра

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ФСБ задержала брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга

ФСБ задержала брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга

Киев  •  УНН

 • 12351 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Федеральная служба безопасности России сегодня сообщила о задержании старшего брата предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова - Акрама Азимова. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

"Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга 19 апреля в поселке Московское Троицкого и Новомосковского округов Москвы был задержан старший брат организатора расследуемого преступления, Аброра Азимова - Акрам Азимов, 1988 года рождения", - пишет издание со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Также отметили, что он подозревается в пособничестве террористической деятельности.

"Установлено, что Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций ... В настоящее время Азимов Акрам доставлен для проведения следственных действий в Следственном комитете Российской Федерации", - сообщили в ЦОС.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Акрам Азимов был задержан в Москве, при нем была обнаружена боевая граната РГД-5.

"В настоящее время с ним работают следователи, устанавливается его роль в совершении преступления, а также другие данные, имеющие значение для расследования. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте", - добавила она.

Напомним, 18 апреля Басманный суд Москвы арестовал до 3 июня 27-летнего Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в петербургском метро.

Как сообщал УНН, в результате теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, погибли 15 человек и около 50 были ранены.

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