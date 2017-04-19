ФСБ задержала брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга

"Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга 19 апреля в поселке Московское Троицкого и Новомосковского округов Москвы был задержан старший брат организатора расследуемого преступления, Аброра Азимова - Акрам Азимов, 1988 года рождения", - пишет издание со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Также отметили, что он подозревается в пособничестве террористической деятельности.

"Установлено, что Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций ... В настоящее время Азимов Акрам доставлен для проведения следственных действий в Следственном комитете Российской Федерации", - сообщили в ЦОС.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Акрам Азимов был задержан в Москве, при нем была обнаружена боевая граната РГД-5.

"В настоящее время с ним работают следователи, устанавливается его роль в совершении преступления, а также другие данные, имеющие значение для расследования. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте", - добавила она.

Напомним, 18 апреля Басманный суд Москвы арестовал до 3 июня 27-летнего Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в петербургском метро.

Как сообщал УНН, в результате теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, погибли 15 человек и около 50 были ранены.