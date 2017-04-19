ФСБ затримала брата ймовірного організатора теракту в метро Петербурга
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Федеральна служба безпеки Росії сьогодні повідомила про затримання старшого брата ймовірного організатора теракту в метро Санкт-Петербурга Аброра Азімова - Акрама Азімова. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
“Федеральною службою безпеки РФ в рамках порушеної СК Росії кримінальної справи за фактом терористичного акту 3 квітня в метрополітені Санкт-Петербурга 19 квітня в селищі Московське Троїцького і Новомосковського округів Москви затриманий старший брат організатора злочину, що розслідується, Аброра Азімова — Акрам Азімов, 1988 року народження”, — повідомили в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії.
Також відзначили, що він підозрюється в пособництві терористичній діяльності.
“Встановлено, що Акрам Азімов надавав пособницьку допомогу з переправлення коштів, використаних при підготовці терористичного акту, а також щодо організації каналу зв’язку з емісарами міжнародних терористичних організацій... В даний час Азімов Акрам доставлений для проведення слідчих дій в Слідчому комітеті Російської Федерації”, - повідомили в ЦГЗ.
Офіційний представник СК Світлана Петренко повідомила, що Акрам Азімов був затриманий в Москві, при ньому була виявлена бойова граната РГД-5.
“В даний час з ним працюють слідчі, встановлюється його роль в скоєнні злочину, а також інші дані, що мають значення для розслідування. Найближчим часом слідство планує звернутися до суду з клопотанням про його арешт”, - додала вона.
Нагадаємо, 18 квітня Басманний суд Москви заарештував до 3 червня 27-річного Аброра Азімова, підозрюваного в організації теракту в петербурзькому метро.
Як повідомляв УНН, в результаті теракту, який стався в метро Санкт-Петербурга 3 квітня, загинули 15 осіб і майже 50 були поранені.