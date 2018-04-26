ФСБ в оккупированном Крыму задержала уже двух крымских татар

Обыски прошли у сотрудников и владельцев предприятия "КримОпт", владельцами которого являются крымскотатарские бизнесмены братья Рэмзи и Ресуль Велиляевы.

"До этого момента объективно известно, что прошли обыски со следующими результатами. Бариев Али (увезли в Симферополь) Рустам Велиляев - сын Ресуля Велиляева (обыск закончен, его не забрали) Зера Велиляева - сестра Ресуля Велиляева (доставлена ​​в РОВД) Ресуль Велиляев - (обыск продолжается) Экрем Велиляев - брат Ресуля Велиляева (обыск закончен, не забрали) Асан Ибраимов - работник (обыск закончен, из дома не забрали)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что к торговой базе "КримОпт" подъехал автозак.

Напомним, в оккупированном Крыму российские правоохранители проводят массовые обыски в крымскотатарских предпринимателей в городе Белогорске.