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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ФСБ в оккупированном Крыму задержала уже двух крымских татар

Киев • УНН

 • 10191 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. По результатам обысков в домах крымских татар в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали уже двух человек. Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность", передает УНН.

ФСБ в оккупированном Крыму задержала уже двух крымских татар

Обыски прошли у сотрудников и владельцев предприятия "КримОпт", владельцами которого являются крымскотатарские бизнесмены братья Рэмзи и Ресуль Велиляевы.

"До этого момента объективно известно, что прошли обыски со следующими результатами. Бариев Али (увезли в Симферополь) Рустам Велиляев - сын Ресуля Велиляева (обыск закончен, его не забрали) Зера Велиляева - сестра Ресуля Велиляева (доставлена ​​в РОВД) Ресуль Велиляев - (обыск продолжается) Экрем Велиляев - брат Ресуля Велиляева (обыск закончен, не забрали) Асан Ибраимов - работник (обыск закончен, из дома не забрали)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что к торговой базе "КримОпт" подъехал автозак.

Напомним, в оккупированном Крыму российские правоохранители проводят массовые обыски в крымскотатарских предпринимателей в городе Белогорске.

Украинские Национальные Новости

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