ФСБ в оккупированном Крыму задержала уже двух крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. По результатам обысков в домах крымских татар в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали уже двух человек. Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность", передает УНН.
Обыски прошли у сотрудников и владельцев предприятия "КримОпт", владельцами которого являются крымскотатарские бизнесмены братья Рэмзи и Ресуль Велиляевы.
"До этого момента объективно известно, что прошли обыски со следующими результатами. Бариев Али (увезли в Симферополь) Рустам Велиляев - сын Ресуля Велиляева (обыск закончен, его не забрали) Зера Велиляева - сестра Ресуля Велиляева (доставлена в РОВД) Ресуль Велиляев - (обыск продолжается) Экрем Велиляев - брат Ресуля Велиляева (обыск закончен, не забрали) Асан Ибраимов - работник (обыск закончен, из дома не забрали)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что к торговой базе "КримОпт" подъехал автозак.
Напомним, в оккупированном Крыму российские правоохранители проводят массовые обыски в крымскотатарских предпринимателей в городе Белогорске.