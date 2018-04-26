ФСБ в окупованому Криму затримала вже двох кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За результатами обшуків в будинках кримських татар в окупованому Криму співробітники ФСБ затримали вже двох людей. Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність", передає УНН.
Обшуки відбулися у співробітників та власників підприємства “КримОпт”, власниками якого є кримськотатарські бізнесмени брати Ремзі та Ресуль Веліляєві.
“До цього моменту об’єктивно відомо, що пройшли обшуки з наступними результатами. Барієв Алі (відвезли до Сімферополя); Рустем Веліляєв — син Ресуля Веліляєва (обшук закінчений, його не забрали); Зера Веліляєва — сестра Ресуля Веліляєва (доставлена в РВВС); Ресуль Веліляєв — (обшук триває); Екрем Веліляєв — брат Ресуля Веліляєва (обшук закінчений, не забрали); Асан Ібраїмов — працівник (обшук закінчений, з дому не забрали)”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що до торгової бази “КримОпт” під’їхав автозак.
Нагадаємо, в окупованому Криму російські правоохоронці проводять масові обшуки у кримськотатарських підприємців в місті Білогірську.