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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ФСБ в окупованому Криму затримала вже двох кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. За результатами обшуків в будинках кримських татар в окупованому Криму співробітники ФСБ затримали вже двох людей. Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність", передає УНН.

ФСБ в окупованому Криму затримала вже двох кримських татар

Обшуки відбулися у співробітників та власників підприємства “КримОпт”, власниками якого є кримськотатарські бізнесмени брати Ремзі та Ресуль Веліляєві.

“До цього моменту об’єктивно відомо, що пройшли обшуки з наступними результатами. Барієв Алі (відвезли до Сімферополя); Рустем Веліляєв — син Ресуля Веліляєва (обшук закінчений, його не забрали); Зера Веліляєва — сестра Ресуля Веліляєва (доставлена в РВВС); Ресуль Веліляєв — (обшук триває); Екрем Веліляєв — брат Ресуля Веліляєва (обшук закінчений, не забрали); Асан Ібраїмов — працівник (обшук закінчений, з дому не забрали)”, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що до торгової бази “КримОпт” під’їхав автозак.

Нагадаємо, в окупованому Криму російські правоохоронці проводять масові обшуки у кримськотатарських підприємців в місті Білогірську.

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