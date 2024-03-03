ФСБ России вербует украинцев, которые едут в Приднестровье - Сопротивление

Граждане Украины, которые незаконно пересекли границу с Приднестровской молдавской республикой вербуются представителями ФСБ РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что из них пытаются извлечь информацию о военных объектах и обустройстве участка границы Украины с непризнанным Приднестровьем.

Также их склоняют к работе в качестве внештатных сотрудников и информаторов на постоянной основе, в противном случае угрожают вернуть обратно в Украину.

Такие враждебные действия в очередной раз демонстрируют, что Приднестровская молдавская республика лишена субъектности и является фактически территорией оккупированной ВС РФ, поэтому призываем украинцев не посещать "республику" независимо от законности пути добирания говорится в сообщении.

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