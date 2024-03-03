ФСБ России вербует украинцев, которые едут в Приднестровье - Сопротивление
Киев • УНН
Российская ФСБ вербует украинцев, которые нелегально путешествуют в Приднестровье, выбивая из них информацию об украинских военных объектах и пограничных мероприятиях, а также убеждая их работать информаторами, угрожая в противном случае вернуть их в Украину.
Граждане Украины, которые незаконно пересекли границу с Приднестровской молдавской республикой вербуются представителями ФСБ РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что из них пытаются извлечь информацию о военных объектах и обустройстве участка границы Украины с непризнанным Приднестровьем.
Также их склоняют к работе в качестве внештатных сотрудников и информаторов на постоянной основе, в противном случае угрожают вернуть обратно в Украину.
Такие враждебные действия в очередной раз демонстрируют, что Приднестровская молдавская республика лишена субъектности и является фактически территорией оккупированной ВС РФ, поэтому призываем украинцев не посещать "республику" независимо от законности пути добирания
россия не может быть миротворцем: в МИД отреагировали на обращение непризнанного Приднестровья к рф28 февраля 2024, 20:40 • 28934 просмотра
ФСБ России вербует украинцев, которые едут в Приднестровье - Сопротивление
Российская ФСБ вербует украинцев, которые нелегально путешествуют в Приднестровье, выбивая из них информацию об украинских военных объектах и пограничных мероприятиях, а также убеждая их работать информаторами, угрожая в противном случае вернуть их в Украину.
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