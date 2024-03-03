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ФСБ России вербует украинцев, которые едут в Приднестровье - Сопротивление

ФСБ России вербует украинцев, которые едут в Приднестровье - Сопротивление

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 00:55  •  4967 просмотра

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Российская ФСБ вербует украинцев, которые нелегально путешествуют в Приднестровье, выбивая из них информацию об украинских военных объектах и пограничных мероприятиях, а также убеждая их работать информаторами, угрожая в противном случае вернуть их в Украину.

Граждане Украины, которые незаконно пересекли границу с Приднестровской молдавской республикой вербуются представителями ФСБ РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что из них пытаются извлечь информацию о военных объектах и обустройстве участка границы Украины с непризнанным Приднестровьем.

Также их склоняют к работе в качестве внештатных сотрудников и информаторов на постоянной основе, в противном случае угрожают вернуть обратно в Украину.

Такие враждебные действия в очередной раз демонстрируют, что Приднестровская молдавская республика лишена субъектности и является фактически территорией оккупированной ВС РФ, поэтому призываем украинцев не посещать "республику" независимо от законности пути добирания

 говорится в сообщении.

россия не может быть миротворцем: в МИД отреагировали на обращение непризнанного Приднестровья к рф28 февраля 2024, 20:40 • 28934 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаПолитика
prydnistroviaПриднестровье
ukrainaУкраина
ФСБ Росії вербує українців, які їдуть у Придністров’я – Спротив
Russia's FSB recruits Ukrainians traveling to Transnistria - Resistance
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ФСБ России вербует украинцев, которые едут в Приднестровье - Сопротивление

Российская ФСБ вербует украинцев, которые нелегально путешествуют в Приднестровье, выбивая из них информацию об украинских военных объектах и пограничных мероприятиях, а также убеждая их работать информаторами, угрожая в противном случае вернуть их в Украину.

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