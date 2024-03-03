ФСБ Росії вербує українців, які їдуть у Придністров’я – Спротив
Київ • УНН
Російська ФСБ вербує українців, які нелегально подорожують до Придністров'я, вибиваючи з них інформацію про українські військові об'єкти та прикордонні заходи, а також переконуючи їх працювати інформаторами, погрожуючи в іншому випадку повернути їх в Україну.
Громадяни України, які незаконно перетнули кордон з Придністровською молдовською республікою вербуються представниками ФСБ РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що з них намагаються витягти інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з невизнаним Придністров’ям.
Також їх схиляють до роботи як позаштатних співробітників та інформаторів на постійній основі, в іншому випадку погрожують повернути назад в Україну.
Такі ворожі дії вкотре демонструють, що Придністровська молдовська республіка позбавлена суб’єктності і є фактично територією окупованою ЗС РФ, тому закликаємо українців не відвідувати "республіку" незалежно від законності шляху добирання
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