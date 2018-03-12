ФСБ России вербует украинцев в своих тюрьмах для войны на Донбассе - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Федеральная служба Российской Федерации вербует для участия в боевых действиях на Донбассе украинцев, отбывающих наказание в тюрьмах на территории этой страны. Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил начальник Департамента противодействия торговле людьми Национальной полиции Украины Артем Крищенко, передает УНН.
"По нашим источникам, украинцев, отбывающих наказание на территории соседнего государства, вербуют представители ФСБ воевать на Донбассе. Им предлагают год контракта или тюремный срок. Кто соглашается на год контракта, тому обещают "чистые" документы и возможность вернуться в Украину", - сказал А.Крищенко.
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По его словам, завербованным лицам еще на территории Украины дают "служебные" мобильные телефоны. Этими же номерами люди пользуются в частных разговорах. Все звонки прослушиваются. Когда человек уже собирается вернуться домой и говорит это кому-то в телефонном разговоре - его тут же задерживают.
Среди завербованных лиц, отметил А.Крищенко, люди разных возрастных категорий - студенты, люди в возрасте, семейные пары. И, как правило, люди знали, куда будут ехать и чем будут заниматься. Но большое количество людей попало в Россию обманным путем.