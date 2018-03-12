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ФСБ Росії вербує українців у своїх тюрмах для війни на Донбасі - поліція

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 • 8926 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Федеральна служба Російської Федерації вербує для участі у бойових діях на Донбасі українців, які відбувають покарання у тюрмах на території цієї країни. Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це заявив начальник Департаменту протидії торгівлі людьми Національної поліції України Артем Крищенко, передає УНН.

“За нашими джерелами, українців, які відбувають покарання на території сусідньої держави, вербують представники ФСБ воювати на Донбасі. Їм пропонують рік контракту або тюремний строк. Хто погоджується на рік контракту, тому обіцяють „чисті“ документи і можливість повернутися в Україну”, — сказав А.Крищенко.

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За його словами, завербованим особам ще на території України дають “службові” мобільні телефони. Цими ж номерами люди користуються в приватних розмовах. Усі дзвінки прослуховуються. Коли людина вже збирається повернутися додому і каже це комусь в телефонній розмові — її тут же затримують.

Серед завербованих осіб, зазначив А.Крищенко, люди різних вікових категорій — студенти, люди у віці, сімейні пари. І, як правило, люди знали, куди будуть їхати і чим будуть займатися. Але велика кількість осіб потрапила до Росії обманним шляхом.

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