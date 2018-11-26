ФСБ РФ заявил, что Украина якобы "сделала провокацию"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. ФСБ России сообщила о наличии неопровержимых доказательств проведения якобы “провокации силами Военно-морских сил Украины”, пообещав предоставить их в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС, которое цитирует российские спецслужбы.
“Есть неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут обнародованы”, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
В ФСБ добавили утверждение, что “киевскому руководству, что принимает подобные опасные и безответственные решения, стоило бы подумать о последствиях своих действий”.
Стоит также отметить, что российские спецслужбы дважды меняли данные о судьбе украинских моряков. Сначала сообщалось, что три судна ВМС Украины, которые направлялись из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, якобы легли на обратный курс. Впоследствии, ФСБ подтвердила, что корабли ВМФ Украины задержаны, раненые госпитализированы.