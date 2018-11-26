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ФСБ РФ заявило, що Україна нібито "вчинила провокацію"

ФСБ РФ заявило, що Україна нібито "вчинила провокацію"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. ФСБ Росії повідомила про наявність незаперечних доказів проведення нібито “провокації силами Військово-морських сил України”, пообіцявши надати їх найближчим часом, передає УНН з посиланням на агентство ТАРС, яке цитує російські спецслужби.

“Є неспростовні докази підготовки та проведення Києвом провокації силами ВМФ України в чорноморській акваторії. Ці матеріали незабаром будуть оприлюднені”, — йдеться в повідомленні ЦГЗ ФСБ Росії.

У ФСБ додали твердження, що “київському керівництву, що приймає подібні небезпечні і безвідповідальні рішення, варто було б подумати про наслідки своїх дій”.

Варто також зазначити, що російські спецслужби двічі змінювали дані стосовно долі українських моряків. Спочатку було повідомлено, що три судна ВМС України, що прямували з порту Бердянська на Азовському морі в сторону Керченської протоки, нібито лягли на зворотний курс. Згодом, ФСБ підтвердила, що кораблі ВМФ України затримані, поранені госпіталізовані.

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